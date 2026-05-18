Il negozio che vende fino al 20 giugno oltre 1650 scarpe di marca a pochi euro per fallimento

Fino al 20 giugno, un negozio offre oltre 1650 paia di scarpe di marca a prezzi molto bassi a seguito di fallimento. La vendita comprende anche vestiti, borse e altri accessori di marca, oltre a elettrodomestici, articoli per la casa, arredi, tessili e oggettistica di vario tipo. La merce viene proposta a prezzi scontati, attirando clienti interessati a prodotti di marca a costi ridotti. La chiusura dell’attività ha portato a questa vendita straordinaria di articoli di vario genere.

Vestiti, scarpe e borse di marca. E poi elettrodomestici, casalinghi, arredi, tessili e oggettistica di vario genere. È tutto quello che si può trovare e acquistare dall'Istituto di vendite giudiziarie di Monza nel punto vendita fisico sulla strada provinciale Milano Imbersago 19 a Concorezzo con. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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