Il Maggio dei Libri a Ortona | musica ed eleganza aprono la presentazione di Scialacca allo Zambra di Ortona

Nuovo appuntamento con la rassegna letteraria "Il Maggio dei Libri" di Ortona, giovedì 21 maggio, dalle ore 19, nel foyer del cinema auditorium Zambra, in via Don Bosco 2: l'intera manifestazione è curata dall'associazione Unaltroteatro insieme alla Libreria Moderna di Fabulinus & Minerva. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Il mito di Fred Buscaglione rivive allo Zambra di Ortona: un viaggio tra musica e nostalgia

Leggi anche: "Invisibile": allo Zambra di Ortona l'emozionante fuori programma che chiude la stagione teatrale

Il Maggio dei Libri: perché la lettura è uno strumento fondamentale di crescita per bambini e ragazziCome citano le parole di una canzone dello Zecchino d’Oro: I libri sono ali che aiutano a volare, i libri sono vele che fanno navigare, I libri sono inviti ... ilfattoquotidiano.it

A Cesano Maderno si celebra Il Maggio dei Libri: un mese intero di iniziative per tutta la cittàPer tutto maggio la città ospita incontri con autori, gruppi di lettura, laboratori, spettacoli e attività per bambini e famiglie. Un mosaico di iniziative pensato per rendere la lettura un’esperienza ... mbnews.it