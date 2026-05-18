Il Maggio dei Libri a Ortona | musica ed eleganza aprono la presentazione di Scialacca allo Zambra di Ortona
Nuovo appuntamento con la rassegna letteraria "Il Maggio dei Libri" di Ortona, giovedì 21 maggio, dalle ore 19, nel foyer del cinema auditorium Zambra, in via Don Bosco 2: l'intera manifestazione è curata dall'associazione Unaltroteatro insieme alla Libreria Moderna di Fabulinus & Minerva. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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