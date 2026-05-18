Il Maggio dei Libri a Ortona | musica ed eleganza aprono la presentazione di Scialacca allo Zambra di Ortona

Da chietitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nuovo appuntamento con la rassegna letteraria "Il Maggio dei Libri" di Ortona, giovedì 21 maggio, dalle ore 19, nel foyer del cinema auditorium Zambra, in via Don Bosco 2: l'intera manifestazione è curata dall'associazione Unaltroteatro insieme alla Libreria Moderna di Fabulinus & Minerva. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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