Trento il Festival dell’Economia sfida i giganti tech e i nuovi mercati

A Trento si tiene il Festival dell’Economia, un evento che quest’anno si concentra sulle sfide poste dai grandi colossi tecnologici e dai mercati emergenti. Tra le questioni principali ci sono le modalità con cui le aziende di tecnologia influenzeranno le regole del commercio globale e le strategie adottate dall’Italia per entrare in nuovi mercati. L'evento vede la partecipazione di esperti e rappresentanti di vari settori economici.

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? Punti chiave Come influenzeranno i colossi tech le regole del mercato globale?. Quali strategie userà l'Italia per conquistare i mercati emergenti?. Come può l'innovazione italiana supportare la transizione ecologica in Vietnam?. Cosa riserva il Festival alle nuove generazioni nel mercato digitale?.? In Breve Programma dal 20 al 24 maggio con 700 relatori tra ministri e Premi Nobel.. Road to Trento ha collegato San Paolo il 22 aprile e Hanoi il 4 maggio.. Partecipano 16 ministri, 35 economisti, 111 accademici e 300 manager al vertice.. Focus su Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet e Amazon per l'analisi dei nuovi poteri.. Il Festival dell’Economia di Trento si prepara ad aprirsi dal 20 al 24 maggio con un programma che coinvolge oltre 700 relatori tra accademici, ministri e Premi Nobel.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trento, il Festival dell’Economia sfida i giganti tech e i nuovi mercati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Uni partner del Festival dell’Economia di Trento 2026: la sfida delle regole nei nuovi scenari globaliÈ iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2026 del Festival dell’Economia di Trento, quest’anno sul tema “Dal mercato ai nuovi poteri. Nobel e leader a Trento: il Festival dell’Economia sfida il futuroDal 20 al 24 maggio 2026, Trento ospiterà la 21ª edizione del Festival dell’Economia, un evento che porterà in città 700 esperti e proporrà oltre 300... Argomenti più discussi: Festival dell’Economia di Trento Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani; Le Chant des Forêts di Vincent Munier Genziana d’oro Miglior Film al 74. Trento Film Festival; Festival dell'Economia 2026: gli eventi da non perdere - Confcommercio; Voci e Mani delle Terre Alte, le minoranze linguistiche al Trento Film Festival.