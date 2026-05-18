Il diktat di Poeta | Attenta Olimpia non voglio cali

Oggi l’Olimpia Milano scende di nuovo in campo alle 20.45 per affrontare Reggio Emilia nei quarti di finale dei playoff. Dopo le prime partite, la squadra ha ricevuto un messaggio diretto dal coach, che ha insistito sull'importanza di mantenere alta la concentrazione e di evitare cali di rendimento. La partita si svolge in un momento cruciale della serie, con l’obiettivo di mettere pressione sulla squadra avversaria e proseguire la corsa verso le semifinali.

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di Sandro Pugliese e Alessandro Luigi Maggi Torna subito in campo oggi l’Olimpia Milano (ore 20.45) per provare a spingere sull’acceleratore della serie dei quarti di finale dei playoff contro Reggio Emilia. Dopo il buon successo in Gara 1, con un match governato, senza troppo problemi, per 40 minuti ora i biancorossi proveranno anche a sfruttare la maggior profondità del loro roster per mettere a segno il punto del 2-0. "Sono contento – ha detto coach Peppe Poeta – perché è stata una buona partita soprattutto in attacco dove abbiamo mosso bene la palla, costruito buoni tiri anche contro quella che è stata la miglior difesa del campionato nel girone di ritorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il diktat di Poeta: "Attenta Olimpia non voglio cali" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Felice per Poeta e per l'Olimpia: le parole di PetersonInterpretando un ruolo di grande esperienza nel mondo del basket, Dan Peterson ha condiviso alcuni commenti sulla recente vittoria significativa... Roma, diktat Gasperini: “Voglio i pieni poteri tecnici”Le parole pronunciate da Gian Piero Gasperini nel post-partita di Bologna non lasciano spazio a interpretazioni: il tecnico rivendica un ruolo... Il diktat di Poeta: Attenta Olimpia non voglio caliPlayoff scudetto, stasera nuovo test per le lombarde. E coach Cotelli chiede a Brescia il riscatto con Trieste. ilgiorno.it Olimpia Milano vs Reggio Emilia: diretta (i 12 di Poeta, c'è Nebo)Al via la volata Tricolore: Milano e Reggio Emilia aprono le danze al Forum. Il momento della verità è finalmente arrivato. Sabato 16 maggio alle 18:30, le luci dell'Unipol Forum si accenderanno sull' ... pianetabasket.com