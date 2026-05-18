Il destino dell’ex ospedale | rivoluzione urbanistica a Vimercate

A Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, si sta discutendo di una nuova variante urbanistica che riguarda l’ex ospedale. Le autorità comunali hanno annunciato che apporteranno modifiche al piano attuale per consentire la riqualificazione dell’area senza modificare l’accordo di programma già stipulato. La decisione mira a bilanciare le esigenze di sviluppo con il rispetto degli impegni assunti in precedenza. La variante sarà sottoposta a processo di approvazione secondo le procedure urbanistiche vigenti.

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Vimercate (Monza Brianza) – “Faremo una variante urbanistica con le modifiche per non rallentare la riqualificazione dell’area, senza intaccare l’accordo di programma”. Così il sindaco di Vimercate, Francesco Cereda, prova a rassicurare sui tempi della rinascita dell’ex ospedale. Tempi che non saranno brevi: una prima stima indica un orizzonte di circa dieci anni per completare la trasformazione della maxi area da 132mila metri quadrati sui cui si estende l’operazione, compresa l’ex Cava Cant ù, dove i lavori sono cominciati da tempo, e l’ex Consorzio agrario ormai abbattuto. “Ci sono previsioni che risalgono al 2009, ma oggi lo scenario è cambiato – spiega il primo cittadino –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il destino dell’ex ospedale: rivoluzione urbanistica a Vimercate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Demolizioni, ricostruzioni e premi per chi edifica: la rivoluzione urbanistica di Civita CastellanaIl consiglio comunale di Civita Castellana approva una vera e propria rivoluzione urbanistica della città delle ceramiche.