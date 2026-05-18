Il delitto di Bilancino Indagato per omicidio | E’ capace d’intendere
Un uomo è stato indagato per l’omicidio di una guardia giurata avvenuto nel territorio di Bilancino. Durante il procedimento, è stato valutato e giudicato capace di intendere e di volere nel momento dei fatti. L’indagato è accusato di aver commesso il delitto che ha portato alla morte del 45enne. La procura ha comunicato ufficialmente che la capacità mentale dell’uomo è stata accertata, e l’indagine prosegue per chiarire le modalità dell’omicidio.
FIRENZE N’Diaye Mor è stato giudicato capace di intendere e volere al momento della commissione dell’omicidio della guardia giurata 45enne Federico Perissi, di cui è accusato. Sono queste le conclusioni della perizia firmata dal professor Rolando Paterniti sul 41enne di origini senegalesi accusato di aver ucciso l’amico al lago di Bilancino, nell’aprile dell’anno scorso, e di essere poi fuggito a bordo della sua auto fino a Ferrara, dove venne poi arrestato. Il perito del giudice ha riconosciuto a N’Diaye "un disturbo antisociale di personalità" e "un disturbo da uso di cocaina e cannabinoidi", tuttavia al momento della commissione dei pesanti fatti che gli vengono contestati, "non presentava alterazioni tali da abolire o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Delitto di Sara Centelleghe, nel momento dell’omicidio Badhan era capace di intendere e volere
Leggi anche: Omicidio Centelleghe, i periti: “Badhan capace di intendere e volere, le droghe non influirono”
La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della - Facebook facebook