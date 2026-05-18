Il delitto di Bilancino Indagato per omicidio | E’ capace d’intendere

Un uomo è stato indagato per l’omicidio di una guardia giurata avvenuto nel territorio di Bilancino. Durante il procedimento, è stato valutato e giudicato capace di intendere e di volere nel momento dei fatti. L’indagato è accusato di aver commesso il delitto che ha portato alla morte del 45enne. La procura ha comunicato ufficialmente che la capacità mentale dell’uomo è stata accertata, e l’indagine prosegue per chiarire le modalità dell’omicidio.

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