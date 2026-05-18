Il 43enne morto dopo il crollo di un albero in autostrada in cinque a processo

Quattro uomini e una donna sono stati rinviati a giudizio per la morte di un medico avvenuta nel ottobre 2023, in seguito al crollo di un albero sulla carreggiata di un’autostrada tra Messina e Palermo. La vittima, di 43 anni, stava percorrendo quella strada quando il veicolo ha urtato l’albero caduto, provocando l’incidente fatale. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento penale a carico degli imputati, ancora in attesa di giudizio.

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Cinque imputati per la tragica morte di Francesco Maniaci, il medico che ha perso la vita nell'ottobre 2023 dopo lo schianto della sua auto contro un albero caduto sulla carreggiata dell'autostrada Messina-Palermo nei pressi di Campofelice di Roccella. L'uomo, residente a Sant'Agata di Militello. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Attentato alla sinagoga di Roma, svolta dopo 43 anni: cinque indagati rischiano il processoL’ultimo capitolo delle indagini sull’attentato alla sinagoga di Roma avvenuto il 9 ottobre 1982, in cui perse la vita Stefano Gaj Tachè e dove... DISCO INFERNO – UN 43ENNE È MORTO DOPO ESSERE STATO FERITO DA UN COLPO DI PISTOLA IN UNA DISCOTECA x.com Senzatetto 43enne trovato morto vicino alla stazioneUn 43enne senzatetto originario della Moldavia è stato trovato morto questa mattina a Bari in corso Italia, vicino alla stazione. Il 118 è intervenuto dopo la segnalazione della polizia locale, ma all ... rainews.it Bisceglie, sparatoria in una discoteca: morto un 43enneLa vittima, Filippo Scavo, è stato raggiunto da un colpo di pistola alla base del collo. Sulla vicenda indaga la Direzione distrettuale antimafia di Bari con l’ipotesi di omicidio con aggravante mafio ... ilgiornale.it