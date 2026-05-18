Durante la partita, Giuseppe Iglio ha segnato un gol decisivo che ha permesso alla squadra di passare il turno senza dover disputare i tempi supplementari. Dopo l’incontro, l’allenatore ha dichiarato che la squadra non ha corso alcun pericolo durante il match, mentre Iglio ha definito la partita “da Spal” per il suo andamento. La squadra ha mostrato un’ottima prestazione e ha ottenuto la vittoria senza grossi problemi.

Ancora una volta straripante, Giuseppe Iglio. Il suo gol ha permesso alla Spal di passare il turno senza disputare i tempi supplementari. "Sono contento per la mia prestazione - commenta il difensore nel dopo gara - ma soprattutto per quella della squadra. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficilissima perché gli avversari ci avrebbero aspettato tutti nella loro metà campo, ben organizzati. Abbiamo però fatto l’ennesima partita da Spal e ne sono davvero contento". Tanti recuperi anche oggi? "Siamo migliorati tanto nella fase difensiva, siamo più solidi e diamo anche l’opportunità ai nostri esterni di poter provare a sfruttare le loro potenzialità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Iglio: "Una partita da Spal». Mazza: "Non abbiamo corso nessun pericolo»

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