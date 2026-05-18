Nel settore turistico, emergono spesso situazioni problematiche legate all’abusivismo, con guide non autorizzate che operano senza licenza. Queste figure spesso forniscono informazioni errate o fuorvianti ai visitatori, contribuendo a un’esperienza distorta. Un esempio riguarda guide improvvisate che sostituiscono dettagli storici o artistici autentici con dettagli inventati, come nel caso di una famosa scultura, dove si sostiene che una fionda scolpita sia in realtà un asciugamano. Questi episodi evidenziano le difficoltà di regolamentazione e controllo nel settore.

C’è chi racconta ai visitatori ignari che la fionda scolpita da Michelangelo sulla spalla del David sia, in realtà, un banale asciugamano da bagno. Sembra una barzelletta da brivido culturale e, invece, è un aneddoto reale che fotografa perfettamente il degrado in cui versa il settore turistico a Firenze. A denunciare questo "sopruso quotidiano" è Tetiana Pidgorna, guida turistica regolare che da oltre un decennio accompagna i visitatori tra le meraviglie del capoluogo toscano. Con una accorata lettera, indirizzata al nostro giornale, la guida turistica dà voce a un sentimento di profonda amarezza condiviso da moltissime colleghe e colleghi della categoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I lati oscuri del turismo. L’urlo delle guide regolari: "L’abusivismo ci uccide"

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#Garlasco A prescindere dal coinvolgimento o meno di #Sempio nel delitto di #ChiaraPoggi, oggettivamente stanno emergendo alcuni suoi lati oscuri che inquietano. Non voglio gettargli la croce addosso, piuttosto penso che questo ragazzo andava aiutato. S x.com

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