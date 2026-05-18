I grandi concerti del 2025 Max Pezzali arriva al Maradona di Napoli

Nel 2025 sono previsti numerosi eventi musicali di rilievo, tra cui il concerto di Max Pezzali allo Stadio Maradona di Napoli e quello di Jovanotti all’Ippodromo di Agnano. Questi appuntamenti si inseriscono in un calendario ricco di spettacoli, con date confermate e biglietti disponibili per il pubblico. Le manifestazioni si svolgeranno in diverse location e rappresentano alcune delle principali esibizioni previste nel panorama musicale italiano per l’anno a venire.

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Tanti i concerti in programma nel 2026, a partire da Max Pezzali che arriva allo Stadio Maradona di Napoli e Jovanotti che si esibirà all’Ippodromo di Agnano. Un 2026 pieno di grandi eventi per tutti gli amanti della musica live. Già tanti i concerti annuncia. Max Pezzali è pronto per lo Stadio Maradona di Napoli con un concerto imperdibile. Sono inoltre annunciati, Liberato (5 giugno), Tiziano Ferro (23 giugno), Geolier (27-28 giugno), Gigi D’Alessio (10 date) alla Reggia di Caserta (Un’Estate da Belvedere Re). Calcio Napoli, i dubbi dopo le parole di Conte: addio o terzo anno insieme? Terremoto, forte scossa di md 4.0 a Montefredane in provincia di Avellino Salerno, rapina in sala scommesse: sequestrato un dipendente. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - I grandi concerti del 2025, Max Pezzali arriva al Maradona di Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sanremo 2026 - Max Pezzali canta Gli anni Sullo stesso argomento “Come nei film”: il nuovo singolo di Eros Ramazzotti con Max Pezzali arriva in radio dal 13 marzoDa oggi, venerdì 13 marzo, sarà in rotazione radiofonica “Come nei film”, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti feat. Max Pezzali: concerti tra arene e location inediteMax Pezzali si è sempre distinto per la sua propensione a sperimentare nuove modalità di esibizione dal vivo. L’artista ha più volte espresso il suo interesse per location insolite e non convenzionali ... it.blastingnews.com Max Pezzali, tour europeo nell'aprile del 2026. Le dateMax Pezzali chiude l’anno con una grande novità live per il 2026: prima di riabbracciare il pubblico italiano la prossima estate con i 15 show di Max Forever Gli anni d'Oro – Stadi 2026, Max partirà ... tg24.sky.it