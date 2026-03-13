Come nei film | il nuovo singolo di Eros Ramazzotti con Max Pezzali arriva in radio dal 13 marzo

Da venerdì 13 marzo, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti con Max Pezzali, intitolato

Da oggi, venerdì 13 marzo, sarà in rotazione radiofonica “Come nei film”, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti feat. Max Pezzali. Il brano è stato presentato per la prima volta dal vivo a Copenhagen, sul palco della Royal Arena, regalando al pubblico un’anteprima speciale di una delle collaborazioni più attese del panorama musicale italiano. “Come nei film” è estratto dall’ultimo album di Ramazzotti “Una Storia Importante Una Historia Importante”, un progetto che raccoglie alcune delle hit più iconiche della sua carriera in una nuova veste, arricchite da brani inediti e importanti collaborazioni italiane e internazionali. “Come nei film”, il significato della canzone di Ramazzotti e Pezzali: una storia d’amore raccontata come un film. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Come nei film - Eros Ramazzotti feat. Max Pezzali @LIVE Copenaghen

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«Scrivere oggi, non è più facile come vent'anni fa. Con tutto il pattume che c'è in giro, anche una bella canzone non ha più la forza che aveva una volta». È un Eros Ramazzotti pensoso quello che incontriamo nei camerini della Royal Arena di Copenaghen, d x.com