Lucy sta seduta davanti al pianoforte, cercando di riprodurre le note del ritornello di Would I Lie To You? Non si tratta di una scelta casuale, ma di una scena che si svolge in un ambiente tranquillo e silenzioso. La musica accompagna un momento di concentrazione, mentre la stanza è avvolta da un’atmosfera di calma e dedizione. Nessuna altra attività si svolge in quel momento, solo l’ascolto e la ripetizione delle note da parte di Lucy.

Lucy sta suonando il piano, provando a intonare il ritornello di Would I Lie To You? Non è una canzone casuale. Il titolo vale come indizio per quello che stiamo per vedere. Si parlerà di bugie, o meglio, di non detto. Perché la lezione di piano di Lucy viene interrotta di colpo da una stonatura. La musica non c’entra niente. La nota stonata è suo marito Philip in preda a un violento attacco di panico. Non è chiaro cosa sia successo, ma è chiaro che il compagno di Lucy abbia bisogno di cambiare aria. Così la coppia, accompagnata dal figlio di lei (un bambino di cinque anni), si trasferisce in campagna per trovare un po’ di pace. Pace che dura molto poco, visto che la polizia fa irruzione nella loro villa, arrestando Philip e portando Lucy a scoprire chi sia davvero l’uomo che le sta accanto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Gentle Monster è troppo gentile con i mostri

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The Monster Who Was Actually a Friend: Viaan and the Gentle Bull Demon

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