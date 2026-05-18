La corsa tra le nazioni per il controllo delle acque asiatiche si fa più intensa con l’annuncio di un piano che coinvolge sottomarini e droni navali. La strategia prevede l’impiego di nuove unità sottomarine e di veicoli senza equipaggio, con l’obiettivo di aumentare la presenza militare nelle aree marittime della regione. La decisione viene comunicata in un momento di crescente tensione tra le potenze coinvolte, che si preparano ad affrontare una competizione che coinvolge anche altre nazioni della zona.

La competizione sottomarina nel Pacifico si sta scaldando in maniera inaspettata. Se per anni la superiorità statunitense nei mari profondi della regione è stata indiscussa, grazie a una flotta di sottomarini nucleari silenziosi, capaci di operare a lungo raggio e in condizioni estreme, oggi la situazione è ben diversa. La Cina sta investendo con decisione nella propria componente subacquea, ampliando numeri, tecnologie e capacità operative, mentre gli Stati Uniti devono fare i conti con limiti industriali e con una flotta che invecchia. Lo sprint sottomarino della Cina. Come ha spiegatol’Economist, la crescita della Marina cinese non riguarda più soltanto le unità di superficie, ma anche i sottomarini nucleari di nuova generazione, destinati a ridurre il divario tecnologico con Washington. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sottomarini e droni navali: il piano della Cina per sfidare gli Usa nei mari asiatici

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L'Arma Segreta Russa: il Drone Sottomarino Nucleare Poseidon

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