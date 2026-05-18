Giro d’Italia a Roseto | bici appesa a una gru per evitare furti
A Roseto, durante il Giro d’Italia, una bicicletta è stata appesa a una gru per evitare furti. La bicicletta, lasciata senza sorveglianza, ha attirato l’attenzione di alcuni passanti e fotografi. La foto, diventata rapidamente virale sui social media, mostra la bici sospesa in modo insolito. Restano aperte le domande su come il proprietario sia riuscito a raggiungere la gru e chi abbia scattato l’immagine che sta facendo il giro del web.
? Domande chiave Come ha fatto il proprietario a raggiungere quella gru?. Chi ha scattato la foto che sta diventando virale?. Perché i cittadini hanno reagito con ironia a questo gesto?. Cosa accadrà alla sicurezza dei mezzi durante le prossime tappe?.? In Breve Fotografo Vincenzo Calvarese immortala la scena insolita tra i vicoli di Roseto.. Gesto ironico nato dalle complicazioni logistiche durante il passaggio della tappa.. Cittadini interpretano l'azione come misura per prevenire furti di biciclette.. L'episodio evidenzia il rapporto tra borghi e grandi eventi sportivi internazionali.. Una bicicletta sospesa al gancio di una gru ha sorpreso i passanti a Roseto ieri, catturando l’attenzione di chi percorreva le strade della città in occasione del passaggio della tappa del Giro d’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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