Giro d’Italia a Roseto | bici appesa a una gru per evitare furti

A Roseto, durante il Giro d’Italia, una bicicletta è stata appesa a una gru per evitare furti. La bicicletta, lasciata senza sorveglianza, ha attirato l’attenzione di alcuni passanti e fotografi. La foto, diventata rapidamente virale sui social media, mostra la bici sospesa in modo insolito. Restano aperte le domande su come il proprietario sia riuscito a raggiungere la gru e chi abbia scattato l’immagine che sta facendo il giro del web.

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