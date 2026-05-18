Un nuovo film documenta come i social media contribuiscano al crescente afflusso di visitatori a Firenze e Tokyo, evidenziando il fenomeno del turismo di massa. Viene analizzato come le piattaforme digitali facilitino la condivisione di immagini e informazioni, portando a un aumento dei flussi turistici nelle due città. Gli esperti propongono alcune strategie per tutelare l’identità di questi luoghi, tra cui limitazioni all’accesso e campagne informative. Il film si concentra sui rischi legati alla sovrappopolazione e alle conseguenze sulla vita urbana.

? Punti chiave Come influenzano i social media il sovraffollamento di Firenze e Tokyo?. Quali strategie propongono gli esperti per proteggere l'identità delle città?. Perché il documentario mette in guardia contro la trasformazione dei centri storici?. Chi sono gli attivisti che si batteranno per la vivibilità urbana?.? In Breve Partecipano Yoshino Belli, Ken Motoyoshi, Junko Kakuwa e l'esperta Francesca Conti.. Eventi programmati tra il 16 e il 17 maggio 2026 a Vinci, Empoli e Pelago.. Andrea Bagni e l'associazione Salviamo Firenze discutono strategie di gestione urbana.. Social media alimentano l'overtourism analizzato nel documentario di 60 minuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giappone e Firenze: il film che svela i rischi del turismo di massa

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