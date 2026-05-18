Gestire la scuola a fine anno scolastico tutte le istruzioni per gli adempimenti con 135 circolari e documenti già pronti all’uso da scaricare

Da orizzontescuola.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato il secondo numero del 2026 della rivista digitale dedicata a dirigenti scolastici, DSGA, staff di presidenza e personale amministrativo. Il numero fornisce un aggiornamento sugli adempimenti necessari per la chiusura dell’anno scolastico 202526, includendo 135 circolari e documenti già pronti per il download. La pubblicazione si rivolge a coloro che devono gestire le procedure di fine anno e garantire il rispetto delle scadenze previste.

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È disponibile il numero 22026 della rivista trimestrale digitale dedicata a dirigenti scolastici, DSGA, staff di presidenza e personale amministrativo, con un focus sugli adempimenti che accompagnano la chiusura dell’anno scolastico 202526. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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