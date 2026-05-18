Gestire la scuola a fine anno scolastico tutte le istruzioni per gli adempimenti con 135 circolari e documenti già pronti all’uso da scaricare

È stato pubblicato il secondo numero del 2026 della rivista digitale dedicata a dirigenti scolastici, DSGA, staff di presidenza e personale amministrativo. Il numero fornisce un aggiornamento sugli adempimenti necessari per la chiusura dell’anno scolastico 202526, includendo 135 circolari e documenti già pronti per il download. La pubblicazione si rivolge a coloro che devono gestire le procedure di fine anno e garantire il rispetto delle scadenze previste.

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È disponibile il numero 22026 della rivista trimestrale digitale dedicata a dirigenti scolastici, DSGA, staff di presidenza e personale amministrativo, con un focus sugli adempimenti che accompagnano la chiusura dell’anno scolastico 202526. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SOS Genitori: Come Gestire l'Ansia tra Scuola, Famiglia e Social Media (DIETRO LA LAVAGNA) Sullo stesso argomento Leggi anche: Adempimenti di fine anno e relazioni finali: 21 documenti già pronti da scaricare Investire nel Capitale Umano: Oltre la Politica dei Bonus. ?L’istruzione italiana è bloccata da un paradosso: chiediamo ai dirigenti di innovare, ma li costringiamo a gestire budget da condominio tra vincoli burocratici asfissianti. Gestire la scuola con i resti del x.com Mi hanno offerto di fare un'app di gestione per la scuola reddit Gestire la scuola a fine anno scolastico, tutte le istruzioni per gli adempimenti con 135 circolari e documenti già pronti all’uso da scaricareÈ disponibile il numero 2/2026 della rivista trimestrale digitale dedicata a dirigenti scolastici, DSGA, staff di presidenza e personale amministrativo, con un focus sugli adempimenti che accompagnano ... orizzontescuola.it Farmaci a scuola, 4 video tutorial pratici per docenti e ATA su come gestire asma, diabete, epilessia e allergieLa tranquillità in aula passa anche dalla consapevolezza di poter affrontare tempestivamente eventuali imprevisti legati alla salute. Per gli studenti che convivono con patologie come asma, epilessia, ... orizzontescuola.it