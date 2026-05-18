Genk-Anversa martedì 19 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Martedì 19 maggio 2026 alle ore 20:30 si disputa la partita tra Genk e Anversa, valido per la penultima giornata della Jupiler League belga. Le formazioni ufficiali sono state comunicare, e sono attesi i pronostici e le quote dei bookmaker. Il Genk, che guida la classifica, ha bisogno di una vittoria per mantenere il controllo del proprio cammino verso la conquista del titolo. Con due turni ancora da giocare, questa sfida rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre.

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