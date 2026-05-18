Genk-Anversa martedì 19 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Martedì 19 maggio 2026 alle ore 20:30 si disputa la partita tra Genk e Anversa nella penultima giornata della Jupiler League belga. La squadra di casa, guidata dall’allenatore Hayen, ha ancora possibilità di qualificarsi per le competizioni europee, ma deve ottenere una vittoria contro la squadra ospite. Con due turni rimasti, il Genk si trova in una posizione favorevole, tuttavia la sfida sarà determinante per il suo cammino finale nel campionato. Le quote e i pronostici sono stati già pubblicati dagli esperti di scommesse.

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Mancano 2 turni alla fine della Jupiler League belga e il Genk di Hayen è padrone del suo destino, ma deve vincere in casa contro l’Anversa. Gli smurfen hanno impattato nello scontro diretto contro lo Standard Liegi, mantenendo così il vantaggio in classifica a (a parità di punti contano i punti fatti nella somma delle due fasi). Non è stato un girone facile. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Genk-Anversa (martedì 19 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Standard Liegi-Anversa (martedì 21 aprile 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 4 del gruppo Conference League di Jupiler League con lo Standard Liegi di Euvrard opposto all’Anversa. Genk-Anversa (martedì 19 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/sjBceqH #scommesse #pronostici x.com Genk-Anversa streaming gratis e diretta tv: la sfida che può decidere l’Europa in BelgioLa partita tra Genk e Anversa, valida per i playoff della Pro League belga, si giocherà martedì 19 maggio alle ore 20:30 ... derbyderbyderby.it Jupiler League, il Saint-Gilloise approfitta del passo falso del Genk. L'Anversa noGiocate oggi quattro partite del campionato belga. Il Royale Union Saint-Gilloise, squadra ai quarti di Europa League, approfitta dello stop della capolista Genk di due giorni fa e accorcia, a ... tuttomercatoweb.com