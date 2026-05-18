Martedì 19 maggio 2026 alle ore 20:30 si giocherà la partita tra Genk e Anversa nella penultima giornata della Jupiler League belga. La squadra di casa, guidata dall’allenatore Hayen, si trova in una posizione favorevole per qualificarsi alle competizioni europee, ma ha bisogno di una vittoria per assicurarsi il risultato. L’Anversa, invece, cercherà punti importanti in trasferta per consolidare la propria posizione in classifica. La partita si svolgerà nello stadio di Genk, con le due formazioni pronte a scendere in campo.

Mancano 2 turni alla fine della Jupiler League belga e il Genk di Hayen è padrone del suo destino, ma deve vincere in casa contro l’Anversa. Gli smurfen hanno impattato nello scontro diretto contro lo Standard Liegi, mantenendo così il vantaggio in classifica a (a parità di punti contano i punti fatti nella somma delle due fasi). Non è stato un girone facile. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Genk-Anversa (martedì 19 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

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