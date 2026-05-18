Gaza l’ombra del Libano e il rischio di un conflitto senza fine
La situazione a Gaza si fa sempre più complessa, con tensioni che rischiano di espandersi oltre i confini della Striscia. L’assenza di un accordo duraturo e le recenti crisi interne hanno mantenuto il conflitto aperto, senza segnali di una risoluzione imminente. La presenza di tensioni nel vicino Libano alimenta ulteriori preoccupazioni di un’escalation regionale. Nel frattempo, il ruolo degli Stati Uniti viene spesso citato come possibile elemento di svolta, anche se le recenti vicende dimostrano come la caduta dei vertici di Hamas non abbia portato a una fine immediata delle ostilità.
? Domande chiave Come può l'intervento degli Stati Uniti cambiare le sorti di Gaza?. Perché la caduta dei vertici di Hamas non ferma il conflitto?. Chi potrà colmare il vuoto di potere lasciato dalle fazioni palestinesi?. Come influenzerà l'asse Bennett-Lapid la stabilità del governo Netanyahu?.? In Breve Indebolimento Hamas evidenziato dall'assenza del gruppo alle recenti consultazioni municipali.. Crescente sfiducia verso l'Autorità nazionale palestinese per corruzione e inefficacia percepita.. Opposizione israeliana tenta di consolidarsi attorno all'asse politico Bennett-Lapid.. Neutralizzazione di Izz al-Haddad non garantisce fine ostilità per mancanza soluzioni politiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Israele-Libano, bombe e negoziati. Il Paese dei Cedri a rischio nella guerra senza fine di Netanyahu
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