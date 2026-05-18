Gaza l’ombra del Libano e il rischio di un conflitto senza fine

La situazione a Gaza si fa sempre più complessa, con tensioni che rischiano di espandersi oltre i confini della Striscia. L’assenza di un accordo duraturo e le recenti crisi interne hanno mantenuto il conflitto aperto, senza segnali di una risoluzione imminente. La presenza di tensioni nel vicino Libano alimenta ulteriori preoccupazioni di un’escalation regionale. Nel frattempo, il ruolo degli Stati Uniti viene spesso citato come possibile elemento di svolta, anche se le recenti vicende dimostrano come la caduta dei vertici di Hamas non abbia portato a una fine immediata delle ostilità.

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