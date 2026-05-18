Garlasco consulente Ricci | Con Dna riaprimmo il caso ora i pm sono ben oltre condanna di Stasi raccapricciante

Il genetista toscano Ugo Ricci si è occupato dell'inchiesta sul delitto di Garlasco, contribuendo con analisi del DNA che hanno portato alla riapertura del caso. In seguito, i pubblici ministeri hanno approfondito ulteriormente le indagini, portando a una condanna che Ricci definisce raccapricciante. Ricci ha dichiarato che l'uso del DNA ha permesso di riavviare le indagini, mentre le autorità giudiziarie sono andate oltre, con risultati giudiziari che suscitano critiche.

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Il genetista toscano Ugo Ricci è all'origine dell'inchiesta sul delitto di Garlasco assieme all'esperto tedesco Lutz Roewer, con cui ha firmato la consulenza della difesa di Alberto Stasi che ha individuato il dna compatibile con il ramo paterno di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi ". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, consulente Ricci: "Con Dna riaprimmo il caso, ora i pm sono ben oltre, condanna di Stasi raccapricciante" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, nuove intercettazioni riaprono il caso - 1mattina News 12/05/2026 Sullo stesso argomento Garlasco, parla il consulente: "Con dna riaprimmo il caso, ora i pm sono andati molto oltre"AGI - "Con quel Dna abbiamo fatto riaprire l'indagine ma sapevo che con quel Dna non si sarebbe messo in galera nessuno perché è parziale e ha tutti... #garlasco Parla il consulente Ugo Ricci: DNA Sempio parziale ma rafforzato da altre prove x.com Garlasco, parla il consulente Ricci: Raccapricciante paragonare gli elementi contro Stasi a quelli emersi su SempioTra nuove analisi genetiche, vecchie perizie contestate e una riapertura che continua a sollevare interrogativi sul lavoro investigativo originario. libero.it Garlasco, genetista Ugo Ricci: Dna? Sapevo che avremmo fatto riaprire l’indagine | Ma verrà fuori altroGarlasco, Ugo Ricci (genetista della difesa di Alberto Stasi) sul Dna della svolta: Da solo non basta per condanna, ma verrà fuori altro ... ilsussidiario.net