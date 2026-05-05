Aston Villa-Nottingham Forest Europa League 07-05-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Stasera alle 21:00 si gioca la partita di ritorno tra Aston Villa e Nottingham Forest nella semifinale di Europa League. Dopo la sconfitta per 1-0 nell'andata, l’Aston Villa cerca di rimontare e qualificarsi per la finale. Le formazioni sono state ufficializzate e si attendono sviluppi sul campo, con le quote e i pronostici che fanno discutere gli appassionati prima del calcio d’inizio.

L’Aston Villa proverà a ribaltare il risultato dell’andata della semifinale di Europa League contro il Nottingham Forest, dove aveva perso per 1-0. Giovedì sera i Lions si affideranno alla spinta del proprio pubblico per il tentativo di rimonta e di approdo alla finale di Istanbul, anche se c’è da reagire a un momento complicato. La. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Aston Villa-Nottingham Forest (Europa League, 07-05-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Nottingham Forest-Aston Villa (Europa League, 30-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiUna delle due semifinali di Europa League e il derby inglese tra Nottingham Forest e Aston Villa. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nottingham Forest-Aston Villa dove vedere la semifinale di Europa League in tv e streaming; Dove vedere Aston Villa-Nottingham Forest in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Anteprima Aston Villa - Nottingham Forest, semifinale Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e notizie dall'infermeria; Dove vedere Nottingham Forest-Aston Villa e Braga-Friburgo semifinali di Europa League in tv e streaming. Pronostici Aston Villa-Nottingham Forest: marcatore e tiri in portaPronostici Aston Villa-Nottingham Forest, all'andata a sorpresa i Garibaldi Reds si sono aggiudicati il primo round: le scelte del Veggente. ilveggente.it Pronostico Aston Villa-Nottingham Forest: la cabala spinge Emery in finaleAston Villa-Nottingham Forest è una semifinale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Aston Villa-Nottingham Forest, chi vola in finale Il pronostico https://www.calciomagazine.net/aston-villa-nottingham-forest-pronostico-7-maggio-2026-245324.html - facebook.com facebook Nottingham Forest-Aston Villa parte da qui. x.com