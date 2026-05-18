Frassinetti a Lecco | I Promessi Sposi sono patrimonio di tutta l' Italia e non si toccano

Sabato, il sottosegretario all'Istruzione e al Merito ha visitato Lecco, partecipando a una giornata dedicata alle tematiche dell'istruzione, dell’educazione e delle opportunità per i giovani. Durante l'incontro, ha affermato che i Promessi Sposi sono un patrimonio di tutta Italia e non si devono modificare. Era presente anche un consigliere regionale e un rappresentante comunale, che hanno accompagnato il sottosegretario nel suo tour nella città.

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