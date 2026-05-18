Forbidden fruit 3 replica puntata 18 maggio in streaming | Video Mediaset
Oggi, lunedì 18 maggio, va in onda una nuova puntata della soap turca Forbidden Fruit 3, disponibile anche in streaming. Nella puntata, Sahika chiede a Kaya di collaborare con lei dopo essere stata allontanata da Ender, ma lui rifiuta. Successivamente, Sahika tenta di convincere Yigit a intervenire in suo favore. La puntata si può seguire tramite i canali di streaming di Mediaset, con un video disponibile online.
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 18 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Sahika chiede a Kaya di lavorare insieme a lui dopo essere stata cacciata da Ender ma lui rifiuta: a quel punto la donna cerca di convincere Yigit a intercedere per lei. Nel frattempo, si presenta da Nadir e propone una collaborazione anche a lui, ma l’uomo rifiuta categoricamente. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 127 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
FORBIDDEN FRUIT: La festa di Sahica sarà interrotta e un segreto verrà rivelato!
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