Forbidden fruit 3 replica puntata del 18 marzo in streaming | Video Mediaset
Il 18 marzo viene trasmessa in streaming una nuova puntata della soap turca Forbidden Fruit 3. In questa puntata, Lila si incontra ancora con Yigit, che mostra esitazione nel proseguire la relazione a causa della sua situazione finanziaria. La scena si svolge con i due personaggi che dialogano e si confrontano, mentre Yigit esprime le sue riserve sul futuro.
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 18 marzo – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Lila continua a incontrare Yigit, nonostante il giovane mostri ritrosia nel portare avanti la relazione a causa della propria condizione economica. Zehra rivela a Yildiz di essere stata invitata a parlare del suo libro in televisione e le chiede di partecipare insieme a lei. Ma il programma televisivo non era proprio quello che si aspettavano. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 40 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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