Una famiglia si trasferisce nel bosco in una nuova casa, con Nathan e Catherine come protagonisti. Durante il periodo di adattamento, uno dei figli rifiuta il cibo. La vicenda presenta due novità importanti: una riguarda gli aspetti logistici dello spostamento, l’altra coinvolge le emozioni della famiglia. La situazione si sviluppa in un contesto di cambiamento e tensione.

La nuova casa per Nathan e Catherine, cambia lo scenario?. La vicenda della famiglia nel bosco si arricchisce di due novità pesanti, una logistica e una emotiva. Da una parte Nathan Trevallion ha visitato una nuova abitazione dove potrebbe trasferirsi presto con la moglie Catherine Birmingham. Dall’altra esplode la questione del bambino che, secondo fonti vicine alla famiglia, starebbe rifiutando il cibo dopo l’allontanamento della madre dalla casa famiglia di Vasto. La casa, secondo quanto riferito all’Ansa dal ristoratore Armando Carusi, sarebbe stata messa a disposizione dal Comune già da tempo. Nathan l’avrebbe vista insieme allo stesso Carusi e al sindaco, restando molto colpito: un’abitazione “nuova”, “isolata”, vicina al bosco e a circa dieci minuti dal casolare dove la coppia viveva prima dell’esplosione del caso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Famiglia nel bosco, nuova casa per Nathan e Catherine mentre uno dei figli rifiuta il cibo: cosa sta succedendo

