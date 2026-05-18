Falcone obiettivo Inter | può fare il secondo di Martinez? I nerazzurri valutano

L'Inter sta considerando l'acquisto di un nuovo difensore per rinforzare la rosa. Tra i nomi sul tavolo c'è quello di un giocatore che può agire come secondo attaccante, in alternativa a Martinez. La società nerazzurra sta valutando diverse opzioni e sta analizzando le caratteristiche dei possibili acquisti. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. La squadra sta monitorando attentamente anche altre soluzioni per completare il reparto offensivo e difensivo.

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