Faglia di Gofar | scoperti i freni che bloccano i grandi terremoti

Recentemente, gli scienziati hanno individuato i meccanismi che impediscono alla faglia di Gofar di generare grandi terremoti. Studiando i fluidi presenti nel sottosuolo marino, sono stati identificati elementi che agiscono come “freni” naturali, riducendo l’attrito tra le placche tettoniche. La faglia di Gofar si muove a velocità superiore rispetto ad altre, come quella di Sant’Andrea, grazie a questi fattori idrogeologici. La ricerca si basa su analisi di campioni e dati sismici raccolti in profondità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come possono i fluidi sottomarini influenzare l'attrito tra le placche?. Perché la faglia di Gofar si muove più velocemente di Sant'Andrea?. Cosa accade quando la pressione dei liquidi penetra nelle fratture profonde?. Come cambieranno i modelli di previsione del rischio sismico globale?.? In Breve Faglia di Gofar si muove a 140 millimetri l'anno nell'Oceano Pacifico.. Ricerca coordinata da Warren con esperti di Woods Hole e Scripps Institution.. Indagini sul campo condotte nel 2019 a bordo della nave RV Atlantis.. Studio dei fluidi sottomarini per aggiornare i modelli di rischio sismico globale.. Due zone di quiete lungo la... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Faglia di Gofar: scoperti i “freni” che bloccano i grandi terremoti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento C’è un luogo sulla Terra in cui i terremoti sono prevedibili: svelato il mistero della faglia di GofarLa faglia di Gofar è una depressione nell'Oceano Pacifico in cui i terremoti si verificano con una sorprendente prevedibilità. Pioggia e grandi eventi: derby, tennis e scudetto bloccano tutto? Punti chiave Come influenzeranno i blocchi dei mezzi pesanti i tuoi spostamenti domenicali? Quali strade evitare per non restare bloccati tra derby... C’è un luogo sulla Terra in cui i terremoti sono prevedibili: svelato il mistero della faglia di GofarLa faglia di Gofar è una depressione nell'Oceano Pacifico in cui i terremoti si verificano con una sorprendente prevedibilità ... fanpage.it