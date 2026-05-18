Export italiano a marzo | balzo del 4,1% trainato dall’Europa

A marzo, le esportazioni italiane sono aumentate del 4,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con una crescita più rapida rispetto alle importazioni. La crescita delle vendite all’estero è stata trainata principalmente dai mercati europei, che hanno contribuito in modo sostanziale al saldo positivo. Mentre le importazioni sono cresciute più rapidamente delle esportazioni, i dati indicano un incremento generale delle transazioni commerciali con l’Europa, senza specificare i settori coinvolti o le singole nazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui