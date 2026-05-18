Export italiano a marzo | balzo del 4,1% trainato dall’Europa
A marzo, le esportazioni italiane sono aumentate del 4,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con una crescita più rapida rispetto alle importazioni. La crescita delle vendite all’estero è stata trainata principalmente dai mercati europei, che hanno contribuito in modo sostanziale al saldo positivo. Mentre le importazioni sono cresciute più rapidamente delle esportazioni, i dati indicano un incremento generale delle transazioni commerciali con l’Europa, senza specificare i settori coinvolti o le singole nazioni.
? Punti chiave Perché le importazioni crescono più velocemente delle vendite italiane all'estero?. Quali mercati europei stanno sostenendo concretamente il balzo dell'export?. Come influisce l'aumento dei volumi importati sull'equilibrio commerciale nazionale?. Cosa determina la differenza di crescita tra area UE e mercati extra-UE?.? In Breve Export verso UE cresce del 4,7%, superando il 3,6% dei mercati extra UE.. Valore importazioni su base annua aumenta dell'8,0% secondo i dati Istat.. Volume merci importate registra un balzo del 9,1% rispetto a marzo scorso.. Importazioni europee crescono del 8,1% a fronte del 7,9% extra UE..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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