Borse di oggi 6 marzo | Europa cauta nuovi rincari per i carburanti l’avvertimento del Qatar | stop all’export di energia La diretta

Le borse europee oggi mostrano un atteggiamento prudente, mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire, con la benzina che supera gli 1,7 euro al litro. Il Qatar ha annunciato il divieto di esportazione di energia, e si è tenuta una riunione della Commissione di allerta rapida con il ministro Urso. La giornata si svolge sotto l’occhio attento di mercati e autorità.

(Fausta Chiesa)?Il Kuwait riduce la produzione di petrolio dopo aver esaurito lo spazio di stoccaggio per il greggio. Secondo il Wall Street Journal, il governo sta valutando di limitare la produzione al solo fabbisogno domestico. In ballo ci sono circa 2,6 milioni di barili al giorno, con decisioni su tagli più ampi attese nei prossimi giorni. Ampliano i cali le Borse europee, che viaggiano sui minimi di giornata, mentre Wall Street ha aperto in rosso in seguito alla pubblicazione dei dati sul lavoro Usa. A febbraio, infatti, l'occupazione è calata più delle attese, con un tasso di disoccupazione che è salito al 4,4%, dal 4,3% del mese precedente. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Iran: Borse in rosso, vola il prezzo del gas, rincari anche sui carburanti – La direttaIl conflitto in Medio Oriente tra Israele, Stati Uniti e Iran sta avendo ripercussioni anche sui mercati energetici, diventati estremamente volatili.

Qatar: se la guerra continua stop export energia dal Golfo. E Maersk sospende le rotte Europa-Golfo e Golfo-Estremo Oriente?Il ministro dell'Energia del Qatar ha avvertito che la guerra in Medio Oriente potrebbe «far crollare le economie mondiali», prevedendo che tutti i...

Le Borse di oggi, 6 marzo. Da Qatar allarme sull’export dell’energia. Da Maersk stop alle rotteLa notizia scalda i future delle commodity dopo i cali della mattinata. Aie cerca di placare i timori: Ce n’è in abbondanza ... repubblica.it

La Borsa del 6 marzo, Piazza Affari in ripresa ma continua il rosso di MpsBorse europee attese in rialzo ma con forti perdite settimanali per il Medio Oriente. Il prezzo del petrolio cala dopo un +17% in una settimana ... quifinanza.it

