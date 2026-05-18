Ex Mossi & Ghisolfi | Corte d’Appello dà 3 milioni ai lavoratori

La Corte d’Appello ha deciso di assegnare un risarcimento di tre milioni di euro a dodici lavoratori coinvolti in un procedimento legale relativo a un'azienda fallita. La sentenza ha invertito quella di primo grado, che aveva respinto le richieste dei dipendenti. La causa riguarda il mancato pagamento di alcuni crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro. I dodici lavoratori hanno presentato istanza di risarcimento a seguito di contestazioni sulla legittimità dei pagamenti e delle condizioni di ricorso ai fondi di garanzia.

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? Domande chiave Come è stato possibile ribaltare la sentenza del primo grado?. Chi sono i dodici lavoratori che hanno ottenuto il risarcimento?. Perché questa sentenza crea un precedente per le aziende fallite?. Quali responsabilità emergeranno per la gestione del fallimento aziendale?.? In Breve Sentenza emessa il 6 maggio 2026 ribalta il precedente primo grado di giudizio.. L'avvocato Del Nego e la segretaria Femca Cisl Chiara De Vecchi commentano.. Risarcimento destinato a 12 ex dipendenti coinvolti nel fallimento della società.. Il verdetto consolida la tutela sindacale nel territorio di Alessandria e Asti.. La Corte d’Appello ha sancito il 6 maggio 2026 la vittoria di 12 ex lavoratori della Mossi & Ghisolfi, ottenendo un risarcimento complessivo di 3 milioni di euro dopo la fine della causa giudiziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ex Mossi & Ghisolfi: Corte d’Appello dà 3 milioni ai lavoratori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cisl vince causa milionaria: 3 milioni a lavoratori della ex Mossi & Ghisolfi Sullo stesso argomento “Tagli” ai tribunali, rischio soppressione per la Corte d’Appello di SalernoTorna al centro del dibattito il tema della riorganizzazione degli uffici giudiziari in Italia, con possibili tagli ai tribunali che coinvolgerebbero... Steat perde anche in Appello. Indennità ferie ai lavoratoriAnche la Corte di Appello di Ancona dà ragione ai lavoratori della Steat Spa sulle indennità ferie.