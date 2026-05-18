Estate più vicina | 1.153 offerte di lavoro nel Salento un terzo nel turismo

Da lecceprima.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Salento sono state pubblicate 1.153 offerte di lavoro in provincia di Lecce. Di queste, 728 sono riportate nel report settimanale di Arpal Puglia, mentre le restanti fanno parte della campagna “Last Call for Summer”. La maggior parte delle opportunità riguarda il settore turistico, che rappresenta circa un terzo degli impieghi disponibili. Questi dati evidenziano una crescente richiesta di lavoratori per la stagione estiva imminente.

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LECCE – Offerte di lavoro nel Salento: sono 1.153 i posti di lavoro disponibili in provincia di Lecce, di cui 728 contenute nel classico report settimanale di Arpal Puglia, che si assommano a quelli rientranti nella “Last Call for Summer”.Un numero significativo di posizioni riguarda le. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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