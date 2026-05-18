Estate più vicina | 1.153 offerte di lavoro nel Salento un terzo nel turismo

Nel Salento sono state pubblicate 1.153 offerte di lavoro in provincia di Lecce. Di queste, 728 sono riportate nel report settimanale di Arpal Puglia, mentre le restanti fanno parte della campagna “Last Call for Summer”. La maggior parte delle opportunità riguarda il settore turistico, che rappresenta circa un terzo degli impieghi disponibili. Questi dati evidenziano una crescente richiesta di lavoratori per la stagione estiva imminente.

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