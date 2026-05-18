Esperienze su misura per ogni pubblico

Le esperienze museali vengono pensate per adattarsi alle diverse esigenze del pubblico, includendo bambini, famiglie, giovani e anziani. Sono previste attività specifiche per turisti e persone con fragilità temporanee, così come per coloro che apprendono o partecipano in modi differenti. L’obiettivo è rendere più accessibile l’ingresso e la fruizione delle esposizioni, offrendo programmi e percorsi studiati per ogni fascia di pubblico. In questo modo, si cerca di coinvolgere un’ampia varietà di visitatori, rispettando le loro caratteristiche e bisogni.

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