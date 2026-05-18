Esperienze su misura per ogni pubblico
Le esperienze museali vengono pensate per adattarsi alle diverse esigenze del pubblico, includendo bambini, famiglie, giovani e anziani. Sono previste attività specifiche per turisti e persone con fragilità temporanee, così come per coloro che apprendono o partecipano in modi differenti. L’obiettivo è rendere più accessibile l’ingresso e la fruizione delle esposizioni, offrendo programmi e percorsi studiati per ogni fascia di pubblico. In questo modo, si cerca di coinvolgere un’ampia varietà di visitatori, rispettando le loro caratteristiche e bisogni.
Favorire la fruizione dei musei da parte di bambini e famiglie, giovani, anziani, turisti, persone con fragilità temporanee o con differenti modalità di apprendimento, orientamento e partecipazione. Nascono con questo obiettivo gli ‘ allestimenti manifesto ’, progetti pilota sviluppati dal Ministero della Cultura -Direzione generale Musei per "dare concreta attuazione a principi teorici e criteri progettuali, dimostrandone l’efficacia". Ne sono esempi rappresentativi il Parco delle Tombe di Virgilio (in foto) e Leopardi di Napoli, dove percorsi naturalistici e letterari, insieme a strumenti digitali e multisensoriali, ampliano le modalità di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Fideiussioni per finanziamenti pubblici
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