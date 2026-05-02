Si tuffa in mare dopo aver mangiato | malore per un bagnante a Camerota

Un turista ha accusato un malore dopo aver fatto il bagno in mare, poco dopo aver consumato un pasto. L’incidente si è verificato nell’area marina protetta degli Infreschi, a Camerota, suscitando preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno assistito il bagnante e avviato le procedure di emergenza. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza durante le attività balneari in questa zona.