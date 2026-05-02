Si tuffa in mare dopo aver mangiato | malore per un bagnante a Camerota
Un turista ha accusato un malore dopo aver fatto il bagno in mare, poco dopo aver consumato un pasto. L’incidente si è verificato nell’area marina protetta degli Infreschi, a Camerota, suscitando preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno assistito il bagnante e avviato le procedure di emergenza. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza durante le attività balneari in questa zona.
Tensione nell'area marina protetta degli Infreschi, a Camerota: un turista ha avvertito un malore per essersi tuffato in mare dopo aver mangiato. A soccorrerlo, la Guardia Costiera con i sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale. Tanto spavento ma pare nessuna gravissima conseguenza.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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