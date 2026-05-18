Durante una vacanza in Giappone, due donne hanno condiviso un bacio sotto i riflettori, come mostrano alcune foto pubblicate sui social. Le due si sono ritrovate in un contesto che ha acceso le attenzioni dei media, con immagini che ritraggono un momento intimo e spontaneo tra loro. La coppia, composta da una cantante e una influencer, ha deciso di condividere pubblicamente la propria relazione attraverso le immagini sui social. La vacanza si svolge in un paese noto per le sue tradizioni e paesaggi, con le due protagoniste che si mostrano complici e affiatate.

Una vacanza in Giappone, un’intesa impossibile da nascondere e un bacio scambiato sotto i riflettori: Elodie e Franceska Nuredini sono più innamorate che mai e lo raccontano in alcune foto pubblicate su Instagram. Elodie e Franceska: il bacio in Giappone. La cantante romana e la ballerina si sono concesse una vacanza in Giappone, alla scoperta di tradizione e modernità. Elodie ha scelto di svelare i dettagli del loro viaggio in una serie di scatti postati sul suo profilo Instagram. Nelle immagini vediamo templi millenari, Elodie e Franceska negli abiti tradizionali e alle prese con la cerimonia del tè, fra momenti solenni e di divertimento.... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elodie e Franceska Nuredini, primo bacio in vacanza in Giappone: complici, provocanti e romantiche

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Elodie e Franceska Nuredini: Il bacio social che conferma tutto!

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