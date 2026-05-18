elodie e franceska e bacio fu

Elodie e Franceska hanno trascorso un viaggio in Giappone e hanno condiviso sui social una foto in cui si scambiano un bacio. La foto è stata pubblicata online e ha attirato l’attenzione dei follower. La loro amicizia sembra proseguire senza problemi, con commenti positivi da parte degli utenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo all’evento. La storia tra le due ragazze continua a essere al centro dell’attenzione sui social network.

Elodie e Franceska hanno fatto un divertente viaggio in Giappone e nel post pubblicato scatta anche il bacio: la storia prosegue a gonfie vele Elodie e Franceska non si nascondo più, non solo dai paparazzi, ma anche dai social. La coppia è andata in viaggio in Giappone e per l’occasione ha postato una serie di foto. In queste si mostrano anche mentre si scambiano un tenero bacio. E se qualcuno aveva ancora dubbio su una loro possibile frequentazione, adesso arriva l’ennesima conferma. Le due si mostrano felici, sia in abiti tradizionali, sia nel provare cibi del luogo e nel visitare nuovi posti. Questa è la seconda vacanza che fanno in Asia. La prima, in Thailandia, aveva confermato i sospetti su una loro frequentazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Elodie e Franceska Nuredini: Il bacio social che conferma tutto!

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