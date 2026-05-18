Dopo il carcere ricade nella dipendenza ruba tre bottiglie di vino e fugge in auto trascinando il ristoratore | Devo tornare in comunità

Da bergamonews.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo uscito dal carcere è ricaduto nella dipendenza e ha rubato tre bottiglie di vino in una trattoria vicina alla caserma dei carabinieri. Per compiere il furto, ha utilizzato la sua auto, una vecchia Dacia, e ha poi tentato di fuggire. Durante la fuga, avrebbe trascinato il ristoratore con l’auto. L’uomo ha dichiarato di voler tornare in comunità per affrontare la situazione. La vicenda si è svolta ad Urgnano, poco distante dalla caserma dei carabinieri.

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Urgnano. Per rubare tre bottiglie di vino ha usato la propria auto, una vecchia Dacia. E ha scelto una trattoria a pochi metri dalla caserma dei carabinieri. Come se la necessità di soddisfare la dipendenza fosse prioritaria rispetto alla valutazione di rischio. C.M., 46enne di Verdellino, è stato arrestato. I carabinieri sono arrivati facilmente a lui grazie alle immagini delle telecamere, che hanno ripreso il numero di targa dell’auto. La stessa vettura che, per 30-40 metri, ha trascinato il titolare dell’osteria, Massimiliano Aceti, il quale — più per una questione di principio che per il valore delle bottiglie — ha tentato di fermare il ladro aggrappandosi alla macchina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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