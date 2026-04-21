Droga delivery con consegna a domicilio in scooter | due arresti

Due giovani sono stati arrestati con l’accusa di spaccio di droga. Un ragazzo albanese di 20 anni e una ragazza italiana di 21 anni sono stati fermati mentre consegnavano sostanze stupefacenti a domicilio utilizzando uno scooter. L’operazione è stata condotta dalla polizia, che ha sequestrato droga e materiale legato alle attività illecite. I due sono ora in custodia, in attesa di ulteriori accertamenti.

Un ventenne albanese e una 21enne italiana sono finiti in manette con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli investigatori stavano da tempo indagando su una rete di spaccio con consegna a domicilio e hanno monitorato i movimenti di un giovane che si spostava in.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Food Delivery: tra comodità e crisi etica. Lo studio Unibo rivela le due facce della consegna a domicilioBOLOGNA – Non è più un’eccezione, ma una consuetudine consolidata: il cibo a domicilio è entrato ufficialmente nella routine degli italiani. Clan Contini, droga con il delivery a Napoli: 13 arrestiPusher con turni e stipendio, consegne in motorino e piazze di spaccio mobili: blitz di Carabinieri e DDA contro il clan Contini Un sistema di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, il delivery della droga del clan Contini: pusher con turni e stipendio, scattano 13 arresti; Minori nella sala scommesse e dipendente in nero con la droga: scatta la chiusura dell'attività; Camorra: ‘delivery’ della droga, 13 arresti per clan Contini; Cocaina e marijuana a domicilio, azzerate due piazze dei Contini. Fingevano di ordinare cibo e invece era cocaina a domicilio: 11 indagati, tre con obbligo di firmaPavia, 24 settembre 2025 – Droga in delivery. Con quello che la polizia definisce un rodato escamotage, di fingere di ordinare cibo a domicilio o comunque la consegna di generi alimentari, i ... ilgiorno.it Camorra: droga del Clan Contini consegnata col Delivery, 13 persone arrestateComando Provinciale di Napoli - Napoli, 15/04/2026 08:21 Per delega del Procuratore della Repubblica si comunica che nel corso della mattina del 15 aprile ... ilmetropolitano.it Un giro di escort di lusso con feste esclusive e “pacchetti” da migliaia di euro: tra i clienti anche calciatori di Serie A e vip. Nell’inchiesta spunta anche l’uso della cosiddetta “droga del palloncino” durante le serate organizzate nei locali della movida milanese. facebook Escort e droga da Milano a Mykonos, puliti all’antidoping: tutto sul giro sporco dei calciatori x.com