I sogni sono un fenomeno universale, compresi da tutti e presenti ogni notte, anche se spesso si dimenticano al risveglio. Recenti studi hanno analizzato come si formano, in che modo vengono interpretati e quale funzione potrebbero avere nel cervello. Questi ricordi notturni, che si sfumano facilmente, rappresentano un aspetto comune dell’esperienza umana, coinvolgendo molte discipline scientifiche.

Li facciamo tutti, anche chi non se li ricorda mai, tutte le notti e spesso non ce li scrolliamo di dosso al risveglio. I sogni animano il nostro sonno a volte manifestandosi come incubi o splenditi viaggi in territori imperscrutabili della nostra mente. Ma cosa sono, perché li facciamo e qual è la loro reale funzione nella nostra esistenza? Se tralasciamo le risposte di carattere metafisico (nel senso letterale di ciò che trascende la dimensione fisica) in cui vale tutto e chiunque può ergersi a interprete onirico professionista, restano gli studi scientifici che coinvolgono diverse discipline scientifiche e metodologie. I sogni sono esperienze mentali che si manifestano durante il sonno e particolarmente nella fase REM (Rapid Eye Movement). 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Cosa sono davvero i sogni, come nascono, come si interpretano e a cosa servono: gli studi recenti

