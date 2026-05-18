Dai fatturati milionari agli stipendi da impiegato | chi sono e quanto guadagnano i notai di Torino

Da torinotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, la professione notarile a Torino ha visto cambiamenti significativi nei livelli di reddito, passando da fatturati molto elevati a stipendi più modesti. In passato, i notai della città si occupavano principalmente di operazioni di grande valore, come la gestione di eredità, passaggi di proprietà di terreni e contratti legati alle industrie emergenti. Attualmente, molti di loro svolgono un’attività più stabile e meno remunerativa rispetto al passato, con retribuzioni che si attestano su cifre più contenute.

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C’è stata un’epoca in cui il notaio a Torino era la figura a cui ci si affidava quasi esclusivamente per "mettere al sicuro" l'eredità di famiglia, per siglare i passaggi di proprietà delle grandi tenute in collina o per blindare gli accordi della nascente industria automobilistica. L'ingresso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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