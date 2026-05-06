Sardegna tra crisi demografica e fragilità economica | un territorio a rischio

Da ameve.eu 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Sardegna, la popolazione sta diminuendo e l’economia mostra segnali di fragilità. La regione affronta una crisi demografica che riduce il numero di residenti, mentre alcune attività economiche tradizionali incontrano difficoltà. Questi aspetti incidono sulla vitalità delle comunità locali, che devono confrontarsi con sfide legate alla sostenibilità e al futuro. La situazione appare complessa e richiede interventi mirati per arginare le criticità.

L’identità di un territorio non si misura soltanto dalla bellezza dei suoi paesaggi, ma dalla capacità delle sue comunità di restare vive, salde e proiettate verso il domani. In Sardegna, questa tenuta vitale sembra oggi messa a dura prova da una serie di tensioni strutturali che minacciano di scardinare il tessuto sociale più profondo. Non si tratta di una crisi passeggera, bensì di un intreccio complesso di fragilità che interroga la resilienza stessa dell’isola. Il rischio è che l’erosione silenziosa delle forze umane e l’instabilità dei mezzi di sussistenza finiscano per compromettere definitivamente il patto tra le generazioni e il legame indissolubile con la propria terra.🔗 Leggi su Ameve.eu

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