Una mostra al Palazzo Ducale di Genova si focalizza su Van Dyck, il pittore europeo che trascorse un periodo in Sicilia. Le sue opere rappresentano spesso scene di lusso e raffinatezza, ma anche momenti di tensione e instabilità legati a un’epoca segnata da conflitti, complotti e crisi finanziarie. La rassegna espone dipinti e approfondimenti sulla sua presenza nell’isola e sulla varietà di temi che ha affrontato nella sua arte.

Ha dipinto il lusso e l’eleganza, ma anche – anzi, soprattutto – l’inquietudine e l’incertezza di un tempo pieno di guerre, di complotti e di crolli economici. Volti che emanano senso del potere e nello stesso tempo sembrano raccontare anche di vissuti che non sono soltanto quelli che appaiono nell’opulenza dei ritratti. Oppure raccontano anche una fierezza dell’animo prima ancora che dei gesti e delle pose davanti al pittore, talvolta anche un senso di famiglia forse autentico, probabilmente desiderato, sicuramente necessario davanti ai coevi e ai posteri che li avrebbero ammirati. Il grande pregio dei dipinti di Anton Van Dyck (Anversa, 1599 – Londra, 1641) è che i suoi personaggi “parlano” e si raccontano anche oltre l’elegante apparenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Van Dyck, l’Europeo che venne in Sicilia. L’eccezionale mostra al Palazzo Ducale di Genova

Van Dyck l'europeo, una grande mostra a GenovaE’ l’appartamento del Doge di Palazzo Ducale a Genova ad ospitare (sino al 19 luglio 2026) la più grande mostra degli ultimi venticinque anni...

Palazzo Ducale svela gli eventi 2026: da Van Dyck alla grande letteratura, da "La storia in piazza" a "Cantautori, pop e rap"Ci saranno le classiche kermesse come “La Storia in Piazza” e il “Festival di Limes", le novità come il ciclo “Un Palazzo di libri” e “Cantautori,...

Temi più discussi: A Genova, una grande mostra dedicata al genio di Van Dyck; Van Dyck l'europeo. Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra; Il genio europeo di Van Dyck torna a Genova; Cinque luoghi della Genova di Van Dyck.

Van Dyck, l’Europeo che venne in Sicilia. L’eccezionale mostra al Palazzo Ducale di GenovaIl viaggio di un genio attraverso ben 60 opere, con una nuova cronologia in cui c’è il lungo soggiorno a Palermo ... gazzettadelsud.it

Van Dyck l’europeo. Grande mostra a Genova per celebrare il geniale maestro di AnversaVan Dyck l’europeo. Il viaggio di un genio da Anversa a Genova a Londra è il titolo della mostra, a cura di Anna Orlando e Katljne Van der Stighelen ... artribune.com

Giovedì 9 aprile a Palazzo Ducale la co-curatrice guiderà il pubblico dietro le quinte di "Van Dyck l’Europeo", la grande esposizione dedicata al maestro fiammingo. Un incontro aperto a tutti per capire chi era davvero Anton van Dyck e come si costruisce una - facebook.com facebook

Genova, mostra su Van Dyck a Palazzo Ducale: il viaggio di un genio nelle capitali del Seicento x.com