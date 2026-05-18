corpo e relazioni violente le conseguenze cliniche

Si è tenuto recentemente un convegno presso il centro Noa dedicato alle conseguenze cliniche a lungo termine delle relazioni violente e della violenza sul corpo. L’evento, promosso dalla struttura di Psicologia dell’Asl, ha riunito professionisti del settore per approfondire gli effetti fisici e psicologici che possono derivare da relazioni caratterizzate da violenza. Durante l’incontro sono stati presentati studi e casi clinici che evidenziano come le conseguenze si manifestino nel tempo, influenzando la salute e il benessere delle persone coinvolte.

Convegno al Noa su “L’impatto delle relazioni violente sul corpo: conseguenze cliniche a lungo termine”, organizzato dalla struttura di Psicologia dell’Asl. Una platea attenta e qualificata, composta da professioniste e professionisti della sanità, si è incontrata e confrontata con relatori d’eccellenza del mondo accademico e scientifico per discutere di quello che è stato definito un nuovo paradigma fatto di integrazioni tra la realtà ospedaliera e quella territoriale, in una continuità che permette alle vittime di violenza di poter ritrovare una via d’uscita, come ha sottolineato la vicesindaca di Carrara, Roberta Crudeli, per riprendere una vita normale, grazie anche al sostegno non solo della sanità, ma dei centri antiviolenza, presenti a Carrara fin dal 2003 con il primo centro di ascolto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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