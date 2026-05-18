Comunicato Stampa | ViviBook aggiunge libri in Arabo Hindi Giapponese e Coreano | ora parla con 3 miliardi di lettori

Da iltempo.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

ViviBook ha annunciato l’aggiunta di libri in arabo, hindi, giapponese e coreano alla propria piattaforma. Con questa mossa, il servizio ora si rivolge a circa tre miliardi di lettori in tutto il mondo, ampliando così la propria offerta linguistica. L’azienda ha specificato che questa scelta mira a soddisfare le richieste di un pubblico sempre più internazionale e diversificato. L’espansione riguarda sia testi di narrativa sia contenuti educativi, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla lettura in diverse lingue.

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Silicon Valley, 18.05.2026 – Il mercato editoriale globale conta   La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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