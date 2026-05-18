Cocaina hashish e un fucile a canna mozza in auto | due arresti a Sappanico

Due persone sono state arrestate a Sappanico con accuse legate a droga e armi. In un'auto sono stati trovati hashish e cocaina, oltre a circa 3.000 euro in contanti nascosti nei pantaloni. È stato anche sequestrato un fucile a canna mozzata. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al fermo delle due persone coinvolte in questa operazione. Le autorità stanno proseguendo con le verifiche e le indagini sui dettagli dell'episodio.

ANCONA - Hashish, cocaina, un fucile a canna mozza e quasi 3mila euro in contanti nascosti nei pantaloni. È quanto trovato dalla Polizia di Stato nei giorni scorsi a Sappanico. Gli agenti hanno individuato due uomini, entrambi italiani, mentre si trovavano vicino a un motociclo. Il loro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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