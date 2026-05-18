Chicca Nails inaugura il nuovo salone a Varese

Chicca Nails ha aperto ufficialmente un nuovo salone a Varese con una cerimonia che ha coinvolto rappresentanti istituzionali, artisti e membri della comunità locale. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone, tra cui la fondatrice Fulvia Franzini, che ha presentato il progetto e i servizi offerti dal salone. Durante la giornata sono stati organizzati momenti di intrattenimento e dimostrazioni di tecniche di nail art, attirando l’attenzione di pubblico e stampa.

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Un evento che unisce istituzioni, spettacolo e comunità per celebrare la visione di Fulvia Franzini.. L’inaugurazione di Chicca Nails, il nuovo hair and beauty salon di Fulvia Franzini, ha trasformato Piazza XXVI Maggio a Varese in un punto di incontro vivo e partecipato. Una giornata che ha riunito istituzioni, professionisti della comunicazione, volti del mondo dello spettacolo e cittadini, restituendo l’immagine di un progetto che nasce con radici solide e una visione chiara: fare della bellezza un luogo di relazione, cura e identità. Un progetto che parla alla città. Il salone si presenta come uno spazio pensato per accogliere, valorizzare e costruire fiducia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Chicca Nails inaugura il nuovo salone a Varese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sostenibilità, il Salone della Csr arriva a Varese(Adnkronos) – Il Salone della Csr e dell’Innovazione sociale fa tappa a Varese mercoledì 6 maggio 2026 alle 10 al Centro Congressi Ville Ponti, per...