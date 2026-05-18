Uno studio condotto su più di 7.000 cittadini americani rivela che chi partecipa alle elezioni ha una probabilità di vivere più a lungo, con una riduzione del rischio di mortalità fino al 45%. I dati indicano che questa correlazione si mantiene anche nel caso in cui lo schieramento sostenuto perda le elezioni. La ricerca esamina le abitudini di voto e i tassi di mortalità, senza considerare altri fattori di salute o stili di vita. L'analisi si concentra esclusivamente sui legami tra partecipazione elettorale e speranza di vita.

Andare a votare allunga la vita. Non è uno slogan di campagna elettorale, ma una delle conclusioni di uno studio dell'Università della Pennsylvania e dell'Università dell'Indiana (USA). I ricercatori hanno seguito per 15 anni oltre settemila anziani americani che avevano partecipato alle elezioni presidenziali del 2008, confrontandoli con chi non era andato alle urne. Il risultato è che chi aveva votato aveva un rischio di mortalità inferiore del 45 per cento a cinque anni, del 37 per cento a dieci, del 29 per cento a quindici. Una differenza non da poco. E vale indipendentemente dall'affiliazione politica, dal candidato scelto, e persino da chi aveva vinto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi vota alle elezioni vive più a lungo. Anche se il suo schieramento perde

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hundreds of Concubines Compete, But Prince Falls For A Wild Country Girl at First Sight

Sullo stesso argomento

Chi vota, quanto pesa e perché contano le alleanze: guida completa alle elezioni FigcL'Italia alle urne: sì, ma quella che vive dentro i palazzi del pallone, ai piani alti dei club, in campo o in panchina.

Sondaggi politici, perde voti tutto il centrodestra: chi vince alle elezioniSono in calo di consensi Fratelli d'Italia, Forza Italia e soprattutto la Lega: intanto il campo largo è sostanzialmente stabile, dopo un periodo di...

Riforma della #PoliziaLocale voluta dalla #Lega: più tutele, più strumenti e quindi più sicurezza per gli agenti e per i cittadini. Scopri le principali novità sulla polizia municipale. Vota Lega anche alle prossime elezioni comunali per continuare a migliorare le n x.com

Elezioni comunali 2026, come si vota: da scheda elettorale a voto disgiunto. Cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni comunali 2026, come si vota: da scheda elettorale a voto disgiunto. Cosa sapere ... tg24.sky.it

Elezioni Comunali 2026: quando, dove e come si vota | Amministrative Venezia, Reggio Calabria e 16 CapoluoghiElezioni Comunali 2026: quando, dove e come si vota. Comuni al voto per le Amministrative del 24-25 maggio. Focus su sindaci e liste ... ilsussidiario.net