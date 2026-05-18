Il Senato degli Stati Uniti ha deciso di bloccare l’utilizzo di fondi pubblici destinati alla sicurezza della sala da ballo costruita su iniziativa dell’ex presidente alla Casa Bianca. La misura riguarda specificamente le spese legate alle misure di sicurezza per quella struttura, mentre i fondi pubblici continueranno a essere disponibili per altri aspetti della gestione della residenza ufficiale. La decisione si inserisce nel dibattito politico sul controllo delle risorse pubbliche e sulla gestione delle spese presidenziali.

Il Senato degli Stati Uniti ha bloccato l’uso di fondi pubblici per finanziare le misure relative alla sicurezza della nuova sala da ballo voluta da Donald Trump alla Casa Bianca. “I repubblicani hanno cercato di far pagare ai contribuenti il conto della sala da ballo da un miliardo di dollari di Trump. I democratici al Senato hanno reagito con forza, mandando a monte il loro primo tentativo”, ha scritto su X il leader democratico Chuck Schumer. “Gli americani non vogliono una sala da ballo. Non ne hanno bisogno. E di certo non dovrebbero essere costretti a pagarne una”. Republicans tried to make taxpayers foot the bill for Trump’s billion-dollar ballroom. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Casa Bianca, Senato blocca i fondi per la sala da ballo di Trump

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Senators consider deal to fund Homeland Security but not ICE enforcement

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