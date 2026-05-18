Cantieri della tramvia e allo stadio Una Ztl viola a tutela dei residenti navette per i tifosi verso il Franchi

A Firenze, i lavori nei cantieri della tramvia e le attività allo stadio stanno causando modifiche alla viabilità nei quartieri di Campo di Marte. È stata istituita una zona a traffico limitato, che viola le regole a tutela dei residenti, e sono state organizzate navette per i tifosi dirette allo stadio Franchi. Questi interventi si sommano alle difficoltà di circolazione che già caratterizzano questa zona della città.

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