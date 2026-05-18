Cantieri della tramvia e allo stadio Una Ztl viola a tutela dei residenti navette per i tifosi verso il Franchi

Da lanazione.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, i lavori nei cantieri della tramvia e le attività allo stadio stanno causando modifiche alla viabilità nei quartieri di Campo di Marte. È stata istituita una zona a traffico limitato, che viola le regole a tutela dei residenti, e sono state organizzate navette per i tifosi dirette allo stadio Franchi. Questi interventi si sommano alle difficoltà di circolazione che già caratterizzano questa zona della città.

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Firenze, 18 maggio 2026 – Non saranno anni facili per il Campo di Marte e la sua viabilità che già non è, storicamente, delle più fluide. Un combinato disposto micidiale – lavori per il restyling Franchi (con annesso via vai di mezzi pesanti), cantieri al cavalcavia delle Cure e soprattutto cantierizzazione, sia pur a macchia di leopardo, del viale dei Mille – lasciano intuire ingorghi all’ordine del giorno. https:www.lanazione.itfirenzecronacatramvia-traffico-cantieri-vsd9i11q Il piano. Poche le vie di fuga, ai residenti della zona toccherà stringere i denti, come stanno facendo dal gennaio del 2025 coloro che abitano lungo la rotta dei viali, a Bellariva e a Gavinana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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