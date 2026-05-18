Variazioni nel palinsesto pomeridiano Mediaset: a partire da oggi – 18 maggio 2026 – La forza di una donna non sarà trasmessa su Canale 5. Quando torneranno a tenerci compagnia Bahar & Co. con le loro vicende? La forza di una donna sospesa: perchè?. Sarà un cambiamento importante quello che – a partire da oggi – interesserà i fans de La forza di una donna. Il serial drammatico turco, dopo averci tenuto compagnia per tantissimi pomeriggi, oggi non si presenterà al consueto appuntamento pomeridiano su Canale 5. Non si tratterà di una sospensione temporanea, come era già accaduto in occasione di festività speciali: la dizi turca risulta infatti cancellata dal palinsesto feriale pomeridiano Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Cambio palinsesto Mediaset: La forza di una donna non in onda oggi, 18 maggio, i motivi e quando torna in TV

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